Otto e Mezzo Spagna al buio? Veleno su Meloni | Fittipaldi stupisce ancora

Spagna riesce a frenare la voglia della sinistra di attaccare Giorgia Meloni. A Otto e Mezzo è Emiliano Fittipaldi, direttore del Domani, a legare quanto accaduto nella penisola iberica e la premier italiana. In un primo momento il dibattito è centrato sulle possibili cause del blackout: un attacco hacker, un evento atmosferico imprevedibile o un guasto. Come è noto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, di fatto ha affermato in conferenza stampa, parlando al Paese, di non poter escludere al momento alcuna ipotesi. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42426046Ma Fittipaldi se in un primo momento si sofferma su un'analisi tecnica di quanto sta accadendo a pochi passi dall'Italia ecco che si avventura in un ragionamento che ha poco a che vedere con la politica: "Quanto accaduto ci deve far riflettere su quanto siamo interconnessi. Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Spagna al buio? Veleno su Meloni: Fittipaldi stupisce ancora Leggi su Liberoquotidiano.it Insomma, nemmeno il blackout inriesce a frenare la voglia della sinistra di attaccare Giorgia. Aè Emiliano, direttore del Domani, a legare quanto accaduto nella penisola iberica e la premier italiana. In un primo momento il dibattito è centrato sulle possibili cause del blackout: un attacco hacker, un evento atmosferico imprevedibile o un guasto. Come è noto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, di fatto ha affermato in conferenza stampa, parlando al Paese, di non poter escludere al momento alcuna ipotesi. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42426046Mase in un primo momento si sofferma su un'analisi tecnica di quanto sta accadendo a pochi passi dall'Italia ecco che si avventura in un ragionamento che ha poco a che vedere con la politica: "Quanto accaduto ci deve far riflettere su quanto siamo interconnessi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spagna e Portogallo al buio: treni fermi in mezzo alle campagne e passeggeri bloccati in metro - Ci sono enormi disagi in Spagna e in tutta la penisola iberica per il blackout che ha colpito il Paese, insieme a Portogallo e Sud della Francia. Il ritorno alla normalità si attende in serata: Red Electrica, che gestisce la rete elettrica spagnola, stima che ci vogliano tra le 6 e le 10 ore per... 🔗today.it

Otto e mezzo, attacco frontale di Lerner a Trump: "Bullo e gorilla, i risultati?" - La guerra commerciale dei dazi imposta da Donald Trump rischia di rivelarsi un boomerang pericoloso, almeno per il suo Paese. Negli Stati Uniti la borsa crolla e prosegue l'emorragia di miliardi. Un atteggiamento, quello del Presidente americano, che Gad Lerner non ha esitato un attimo a definire da "bullo e gorilla". Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione dell'access time di La7, l'editorialista de Il Fatto Quotidiano punta il dito contro il caos creato da Trump all'interno dell'economia globale: "In tre mesi ha gettato scompiglio e insicurezza, non ha portato a casa né la pace né ... 🔗iltempo.it

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: la difesa balla troppo, Fagioli l'unico faro in mezzo al buio - Di seguito i voti dei calciatori viola della sfida persa 2-1 dalla Fiorentina contro il Napoli. DE GEA 6: sul gol di Lukaku commette un errore che non ci si aspetta da lui, non tenendo un pallone davvero innocuo. C'è anche da dire però che in avvio è bravo a murare su Raspadori, poi dopo... 🔗firenzetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Otto e Mezzo, Spagna al buio? Veleno su Meloni: Fittipaldi stupisce ancora; Le immagini del blackout in Spagna e Portogallo; Spagna e Portogallo al buio: treni fermi in mezzo alle campagne e passeggeri bloccati in metro; Blackout in Francia, Spagna e Portogallo: treni e metropolitane fermi, passeggeri evacuati nel buio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout in Francia, Spagna e Portogallo: treni e metropolitane fermi, passeggeri evacuati nel buio - Un vasto blackout ha paralizzato Spagna, Portogallo e parte della Francia, lasciando senza elettricità intere città. L’interruzione del ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Isis: Spagna, arrestati otto presunti jihadisti - (ANSAmed) - MADRID, 13 MAR - Otto componenti di una presunta cellula ... Gli arrestati pianificavano attentati in Spagna e reclutavano combattenti per l'Isis, da inviare in Irak e in Siria ... 🔗ansa.it