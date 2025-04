Otto docenti volano in Portogallo | progetto Erasmus per innovare la didattica

progetto Erasmus+, dal titolo "innovare l'insegnamento per l'innalzamento delle competenze chiave del nuovo millennio", che ha visto Otto docenti della scuola mesagnese impegnati in un'esperienza di. Brindisireport.it - Otto docenti volano in Portogallo: progetto Erasmus per innovare la didattica Leggi su Brindisireport.it MESAGNE - Si è concluso mercoledì 23 aprile nell'auditorium dell'istituto "E. Ferdinando" il+, dal titolo "l'insegnamento per l'innalzamento delle competenze chiave del nuovo millennio", che ha vistodella scuola mesagnese impegnati in un'esperienza di.

Otto docenti volano in Portogallo: progetto Erasmus per innovare la didattica - L'istituto mesagnese conclude con successo l’iniziativa dedicata all'aggiornamento degli insegnanti attraverso lo scambio di buone pratiche con le scuole lusitane ... 🔗brindisireport.it