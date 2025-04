Osservatorio scuola digitale 2024 25 | proroga rilevazione al 19 maggio NOTA

NOTA del 28 aprile il Ministero comunica che la scadenza - inizialmente prevista il 28 aprile - della rilevazione “Osservatorio scuola digitale” è prorogata al 19 maggio 2025, "per consentire a tutte scuole di ultimare la compilazione del questionario e inviarlo".L'articolo Osservatorio scuola digitale 202425: proroga rilevazione al 19 maggio. NOTA . Leggi su Orizzontescuola.it Condel 28 aprile il Ministero comunica che la scadenza - inizialmente prevista il 28 aprile - della” èta al 192025, "per consentire a tutte scuole di ultimare la compilazione del questionario e inviarlo".L'articolo25:al 19

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Osservatorio Scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile. NOTA MIM alle scuole - Con nota n. 1157 del 17 febbraio il MIM comunica che da oggi e fino al 28 aprile 2025 è aperta la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale a.s. 2024/25, strumento informativo necessario a “valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico” e a programmare gli interventi per lo sviluppo della digitalizzazione didattica e amministrativa delle scuole. L'articolo Osservatorio Scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Osservatorio scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile - È attiva fino al 28 aprile 2025 la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale per l’anno scolastico 2024/25. Il questionario rappresenta uno strumento destinato a raccogliere informazioni utili per analizzare lo stato di sviluppo del sistema scolastico nei settori didattico, tecnologico e amministrativo. L'articolo Osservatorio scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Osservatorio Scuola Digitale: rilevazione per l’a.s. 2024-2025. Cosa devono fare le scuole ed entro quando - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale, prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Cosa devono fare le scuole per compilare il questionario? Come si può accedere alla rilevazione? Osservatorio Scuola Digitale: rilevazione per l’a.s. 2024-2025. Cosa devono fare le scuole ed entro quando Contenuti riservati agli abbonati Non sei […] L'articolo Osservatorio Scuola Digitale: rilevazione per l’a. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osservatorio scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile; OSSERVATORIO SCUOLA DIGITALE 2024-2025: AL VIA LA RILEVAZIONE PER MONITORARE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA; Rilevazione Osservatorio Scuola Digitale a.s. 2024/25; Osservatorio Scuola Digitale. Anno scolastico 2024/25, scuole dovranno compilare entro il 28 aprile [NOTA]. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Osservatorio scuola digitale 2024/25: rilevazione aperta fino al 28 aprile - È attiva fino al 28 aprile 2025 la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale per l’anno scolastico 2024/25. Il questionario rappresenta ... 🔗orizzontescuola.it

Rilevazione Osservatorio scuola digitale fino al 28 aprile: promemoria e indicazioni operative. NOTA - Fino al 28 aprile è aperta la rilevazione dell’Osservatorio Scuola Digitale a.s. 2024/25, strumento informativo necessario a “valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione ... 🔗orizzontescuola.it

Inclusione scolastica, ok dell'Osservatorio permanente a percorsi di specializzazione - “Ho fortemente voluto, in sede di conversione del decreto-legge 71/2024, che vi fosse il parere dell'Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica nell’iter di perfezionamento dei decreti, che ... 🔗iltempo.it