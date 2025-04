Ospedale Santa Maria di Terni | Massimo impegno per fronteggiare l’afflusso al pronto soccorso

pronto soccorso di Terni, l'azienda ospedaliera Santa Maria attraverso un comunicato ha dichiarato di "mettere in campo Massimo impegno per fronteggiare il problema". Nella nota si fa riferimento alla settimana dal 17 al 24 aprile, dove al pronto soccorso si sono registrati 1.260.

