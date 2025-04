Ospedale del Delta dirigente sospeso torna e vuole allontanare accusatrice

sospeso a causa di "fatti gravi" accaduti in reparto. Ma ora è tornato e starebbe lavorando per allontanare la sua principale accusatrice. A svelare il retroscena è la Fp-Cgil di Ferrara, che torna a puntare i riflettori sull' Ospedale del Delta, nel ferrarese, e in particolare sull'unità operativa dedicata alla procreazione medicalmente assistita. Quello stesso reparto era già finito nell'occhio del ciclone nel dicembre scorso, quando la direzione aziendale decise di sospendere sia il direttore dell'unità operativa sia il responsabile del laboratorio. La sanzione fu comminata dalla commissione disciplinare dell'Asl di Ferrara, dopo un'indagine interna durata mesi, da cui sarebbero emerse circostanze di comportamenti violenti, offese e violazioni. Ilrestodelcarlino.it - “Ospedale del Delta, dirigente sospeso torna e vuole allontanare accusatrice” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 28 aprile 2025 – Per mesi è statoa causa di "fatti gravi" accaduti in reparto. Ma ora èto e starebbe lavorando perla sua principale. A svelare il retroscena è la Fp-Cgil di Ferrara, chea puntare i riflettori sull'del, nel ferrarese, e in particolare sull'unità operativa dedicata alla procreazione medicalmente assistita. Quello stesso reparto era già finito nell'occhio del ciclone nel dicembre scorso, quando la direzione aziendale decise di sospendere sia il direttore dell'unità operativa sia il responsabile del laboratorio. La sanzione fu comminata dalla commissione disciplinare dell'Asl di Ferrara, dopo un'indagine interna durata mesi, da cui sarebbero emerse circostanze di comportamenti violenti, offese e violazioni.

