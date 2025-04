Orsolini arriva l’annuncio dal Bologna | ora il Napoli può sognare per l’estate

Bologna arriva l’annuncio che potrebbe cambiare il futuro di Riccardo Orsolini: le dichiarazioni accendono il sogno dei tifosi del Napoli Orsolini, arriva l’annuncio dal Bologna: ora il Napoli può sognare per l’estate (LaPresse) – SpazioNapoli.itNel corso dell’appuntamento radiofonico con Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci ha parlato del futuro di Riccardo Orsolini. L’ala ha realizzato 14 gol e servito 4 assist in questa stagione, vivendo la sua miglior annata di sempre. Il suo talento è sempre stato indiscutibile e negli ultimi 3 campionati di Serie A ha sempre raggiunto la doppia cifra.Una dimostrazione di costanza incredibile, che lo hanno reso il miglior calciatore italiano per rendimento in assoluto nel recente passato. Come ovvio che sia, il livello delle prestazioni ha attirato l’attenzione di top club, tra cui anche il Napoli. Spazionapoli.it - Orsolini, arriva l’annuncio dal Bologna: ora il Napoli può sognare per l’estate Leggi su Spazionapoli.it Dalche potrebbe cambiare il futuro di Riccardo: le dichiarazioni accendono il sogno dei tifosi deldal: ora ilpuòper(LaPresse) – Spazio.itNel corso dell’appuntamento radiofonico con Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’amministratore delegato del, Claudio Fenucci ha parlato del futuro di Riccardo. L’ala ha realizzato 14 gol e servito 4 assist in questa stagione, vivendo la sua miglior annata di sempre. Il suo talento è sempre stato indiscutibile e negli ultimi 3 campionati di Serie A ha sempre raggiunto la doppia cifra.Una dimostrazione di costanza incredibile, che lo hanno reso il miglior calciatore italiano per rendimento in assoluto nel recente passato. Come ovvio che sia, il livello delle prestazioni ha attirato l’attenzione di top club, tra cui anche il

