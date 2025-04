Orso irrompe in un pollaio tre volte in una notte

notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, un Orso ha fatto visita per tre volte in un pollaio a Margone, in Vallelaghi.A segnalarlo è stata la proprietaria del pollaio, che ha visto il plantigrado irrompere nella sua proprietà attorno alle 22.15, alle 23.30 e all’una. Nonostante i cani. 🔗 Trentotoday.it - Orso irrompe in un pollaio tre volte in una notte Nellatra domenica 27 e lunedì 28 aprile, unha fatto visita per trein una Margone, in Vallelaghi.A segnalarlo è stata la proprietaria del, che ha visto il plantigradore nella sua proprietà attorno alle 22.15, alle 23.30 e all’una. Nonostante i cani. 🔗 Trentotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Orso irrompe in un pollaio tre volte in una notte - Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile, un orso ha fatto visita per tre volte in un pollaio a Margone, in Vallelaghi. A segnalarlo è stata la proprietaria del pollaio, che ha visto il plantigrado irrompere nella sua proprietà attorno alle 22.15, alle 23.30 e all’una. Nonostante i cani... 🔗trentotoday.it

Tre cuccioli di orso polare si affacciano al mondo. Il primo video che riprende l’uscita dalla tana - Le madri scelgono luoghi inaccessibili per scavare i loro rifugi nella neve. Ci sono voluti dieci anni di tentativi con telecamere nascoste per ottenere queste immagini. Il 27 febbraio è stato scelto per la Giornata dell’orso polare perché segna l’inizio della stagione in cui i... 🔗repubblica.it

Promozione / Marina da tre punti, per Lunano e S.Orso vittorie in chiave salvezza - L’undici di Profili batte il Vismara con una rete di Sabbatini al 58?. Il Lunano ha la meglio sul Villa San Martino mentre la squadra di Cicerchia vince lo scontro salvezza contro l’Appignanese VALLESINA, 8 febbraio 2025 – Importanti vittorie in chiave salvezza per Lunano e S.Orso. Il Marina con una rete di Sabbatini (foto primo piano) al 58? batte il Vismara e si conferma in zona play off. S.ORSO – APPIGNANESE 1-0 S. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Vallelaghi, Margone: orso irrompe in un pollaio tre volte in una notte; Orso irrompe in un pollaio tre volte in una notte. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Margone (Vallelaghi). Orso nel pollaio. Tre visite in poche ore - Nella notte tra domenica e lunedì un orso ha sfondato il recinto di un pollaio a Margone. Nessun timore per l'abbaiare dei cani ... 🔗rainews.it

Orso nel pollaio: dà la caccia alle oche e poi fa il bagno - Dopo il letargo, l'orso del Trentino torna a farsi vedere Vince la Coppa del mondo ma non esulta, deve prima consolare la sua rivale: “Non doveva andare così” Vita da astronauta (per 5mila ... 🔗msn.com

L'orso torna nel pollaio a Covelo, ma deve accontentarsi di un bagno. Il video - Forse sperava in qualcosa di meglio, magari un nuovo un pasto, ma in mancanza di cibo l'orso - tornato per la seconda volta in pochi giorni in un pollaio di Covelo in Valle dei Laghi - si è ... 🔗rainews.it