Oroscopo pungente della settimana 28 aprile – 4 maggio 2025

settimana in cui vi illuderete di avere tutto sotto controllo? Non preoccupatevi: l'Universo è ancora più confuso di voi. Armatevi di ironia (e magari anche di un casco da guerra), perché tra pianeti isterici e stelle rancorose, vi aspetta un percorso a ostacoli degno di una sitcom tragicomica. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Siete convinti che "spingere più forte" sia la soluzione a tutto? Peccato che questa settimana anche il muro che volete sfondare abbia deciso di prendersi ferie. E voi, intanto, vi ritroverete a urlare contro l'intonaco. Toro(20 aprile – 20 maggio)La vostra ostinazione questa settimana raggiunge vette così alte che perfino gli asini vi guardano con rispetto. Bravi, però ogni tanto potreste provare a cedere: non è reato cambiare idea, sapete? Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Troppi pensieri, troppe parole, troppa confusione: siete come una chat di gruppo che non si aggiorna da giorni.

