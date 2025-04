Oroscopo Branko oggi lunedì 28 aprile 2025 | le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell'Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 aprile 2025? L'astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo Oroscopo è stato diffuso dall'emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell'Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 28 aprile 2025:

Ariete
Cari Ariete, giornata favorevole per affrontare nuove sfide. Sul lavoro, si prospettano opportunità interessanti; in amore, è il momento di rafforzare i legami esistenti.

Toro
Cari amici del Toro, secondo l'Oroscopo di Branko, le stelle indicano una giornata propizia per il benessere personale. Approfitta di questo momento per dedicarti a te stesso e alle tue passioni.

Ne parlano su altre fonti

