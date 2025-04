Orlando Bloom si unisce a Rooney Mara e Domhnall Gleeson in Bucking Fastard di Werner Herzog

Orlando Bloom affiancherà Domhnall Gleeson e le sorelle Kate e Rooney Mara nel nuovo film di Werner Herzog, Bucking Fastard. Tutti i dettagli del progetto. Orlando Bloom, celebre per la saga de Il Signore degli Anelli, si è ufficialmente unito al cast di Bucking Fastard, il nuovo film diretto da Werner Herzog. L'attore reciterà accanto a Domhnall Gleeson (Ex Machina), Kate Mara (House of Cards) e Rooney Mara (Carol). Le riprese del progetto si sono concluse in Europa proprio lo scorso fine settimana. Tutto su Bucking Fastard Il film segna la prima collaborazione sullo schermo tra Kate e Rooney Mara, che interpreteranno Jean e Joan Holbrooke, due sorelle talmente legate da parlare all'unisono, amare lo stesso uomo e condividere perfino gli stessi sogni. Nella storia, . Movieplayer.it - Orlando Bloom si unisce a Rooney Mara e Domhnall Gleeson in Bucking Fastard di Werner Herzog Leggi su Movieplayer.it affiancheràe le sorelle Kate enel nuovo film di. Tutti i dettagli del progetto., celebre per la saga de Il Signore degli Anelli, si è ufficialmente unito al cast di, il nuovo film diretto da. L'attore reciterà accanto a(Ex Machina), Kate(House of Cards) e(Carol). Le riprese del progetto si sono concluse in Europa proprio lo scorso fine settimana. Tutto suIl film segna la prima collaborazione sullo schermo tra Kate e, che interpreteranno Jean e Joan Holbrooke, due sorelle talmente legate da parlare all'unisono, amare lo stesso uomo e condividere perfino gli stessi sogni. Nella storia, .

