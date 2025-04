Ordine giornalisti Campania invia filmati su pubblicista a Consiglio di disciplina

filmati andati in onda nella trasmissione “Striscia la Notizia” e riguardanti l’attività di un giornalista pubblicista iscritto all’Ordine regionale della Campania, il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania ha deciso di trasmettere il materiale video, presente anche sui social, al Consiglio di disciplina per le opportune valutazioni. Lo rende noto l’Ordine dei giornalisti della Campania in una nota ufficiale. L'articolo Ordine giornalisti Campania invia filmati su pubblicista a Consiglio di disciplina proviene da PRIMACampania. Primacampania.it - Ordine giornalisti Campania invia filmati su pubblicista a Consiglio di disciplina Leggi su Primacampania.it NAPOLI, 28 APRILE 2025 – Preso atto di alcuniandati in onda nella trasmissione “Striscia la Notizia” e riguardanti l’attività di un giornalistaiscritto all’regionale della, ildell’deidellaha deciso di trasmettere il materiale video, presente anche sui social, aldiper le opportune valutazioni. Lo rende noto l’deidellain una nota ufficiale. L'articolosudiproviene da PRIMA

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni ordine dei giornalisti: i nuovi rappresentanti della Campania - Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha annunciato sui social i nomi dei nuovi consiglieri che rappresenteranno la regione al Consiglio dell'Ordine Nazionale per il triennio 2025-2028. A vincere sono stati Titti Improta e Antonio Sasso per i giornalisti... 🔗avellinotoday.it

“Le declinazioni della Parola: speranza e deontologia nella comunicazione”: il corso di formazione organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania - Nell’ambito del Giubileo del Mondo della Comunicazione, l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, propone una riflessione approfondita sulle intersezioni tra il tema della speranza e la deontologia della comunicazione e dell’informazione. “Le declinazioni della Parola: speranza e deontologia della comunicazione”: questo il titolo del corso di formazione in programma il 20 febbraio 2025, alle ore 15, presso la Cattedrale di Salerno, in piazza Alfano I. 🔗zon.it

Consiglio Ordine giornalisti: Improta, Sasso e Sansoni rappresenteranno la Campania - Titti Improta e Antonio Sasso per i giornalisti professionisti, Alessandro Sansoni per i giornalisti pubblicisti sono i tre consiglieri che rappresenteranno la Campania nel triennio 2025-2028 al Consiglio dell’Ordine nazionale. Sansoni ha ottenuto 582 preferenze, Titti Improta 333 e Antonio Sasso 314. Risultato di una tra giorni che, tra voto on Line e in presenza, […] L'articolo Consiglio Ordine giornalisti: Improta, Sasso e Sansoni rappresenteranno la Campania sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Festa viola la libertà di stampa, solidarietà ai giornalisti cacciati; Dalla Costiera a Salerno, fiume di messaggi cordoglio per la giornalista Bonasi, l'estremo saluto nella sua abitazione; ODG Campania, il presidente: “Invieremo una nota disciplinare a Criscitiello”; Lavoro e maternità, sondaggio-studio dell'Ordine dei giornalisti della Campania. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ordine dei Giornalisti: per la Campania eletti Improta, Sasso e Sansoni - L'articolo Ordine dei Giornalisti: per la Campania eletti Improta, Sasso e Sansoni proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

ordine giornalisti della Campania - Dal complotto del farmaco Arbidol venduto in Russia all'assunzione di vitamina D che riduce il contagio: tutte le false notizie che circolano sull'epidemia da coronavirus ... 🔗dire.it

Esclusione dei Giornalisti dalla Conferenza Stampa di Gianluca Festa: Condanna dell’Ordine e del Sindacato dei Giornalisti della Campania - L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, durante la conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio, ha vietato l’accesso ad alcune testate giornalistiche. Un gesto che ha suscitato forti polemiche e nume ... 🔗irpiniaoggi.it