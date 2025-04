Ordinanza contro la proliferazione delle zanzare | le misure a tutela della salute pubblica a cui attenersi

Ordinanza a firma della sindaca Daniela Angelini che stabilisce una serie di misure per il controllo e la prevenzione della proliferazione delle zanzare, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e. Riminitoday.it - Ordinanza contro la proliferazione delle zanzare: le misure a tutela della salute pubblica a cui attenersi Leggi su Riminitoday.it Il Comune di Riccione informa che, a partire da giovedì 1° maggio, entrerà in vigore l’a firmasindaca Daniela Angelini che stabilisce una serie diper illlo e la prevenzione, in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e.

