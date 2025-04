Ordinano oltre 5mila euro di carne senza mai saldare il conto | denunciate una 32enne e una 25enne

Ordinano oltre 5mila euro di carne senza mai saldare il conto: denunciate una 32enne e una 25enne - PONTE DI PIAVE - Cinque colpi messi a segno, generi alimentari per oltre 5.000 euro sottratti senza pagare, e una lunga serie di commercianti raggirati tra Salgareda e Ponte di Piave tra il ... 🔗ilgazzettino.it

