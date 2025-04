Ora Trump e Zelensky si parlano Spannaus | ma restano grandi scogli

Trump e Volodymyr Zelensky non avrà fatto un miracolo, ma ha almeno posto le premesse per un dialogo a quattro. Un presidente che sembra partire da posizioni meno intransigenti e che potrebbe essere pronto a trattare anche sui dazi. Andrew Spannaus, giornalista e analista americano, spiega cosa potrebbe seguire all’ormai iconica foto che ritrae il presidente americano e quello ucraino in San Pietro. Andrew Spannaus, qualcuno ha usato l’espressione “il miracolo di Francesco”. Che lettura dà dell’incontro fra Trump e Zelensky? “Diciamo che stanno parlando. Da una parte Trump non ha avuto atteggiamenti inopportuni, dall’altra Zelensky ha capito come trattarlo a livello personale. Soprattutto, c’è in atto un discorso che prevede la partecipazione di quattro parti. Quotidiano.net - “Ora Trump e Zelensky si parlano”. Spannaus: ma restano grandi scogli Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – Qualcosa si muove. Il colloquio in San Pietro fra Donalde Volodymyrnon avrà fatto un miracolo, ma ha almeno posto le premesse per un dialogo a quattro. Un presidente che sembra partire da posizioni meno intransigenti e che potrebbe essere pronto a trattare anche sui dazi. Andrew, giornalista e analista americano, spiega cosa potrebbe seguire all’ormai iconica foto che ritrae il presidente americano e quello ucraino in San Pietro. Andrew, qualcuno ha usato l’espressione “il miracolo di Francesco”. Che lettura dà dell’incontro fra? “Diciamo che stanno parlando. Da una partenon ha avuto atteggiamenti inopportuni, dall’altraha capito come trattarlo a livello personale. Soprattutto, c’è in atto un discorso che prevede la partecipazione di quattro parti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump e Zelensky si parlano, prove di pace a San Pietro: incontro storico nel giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco. Putin: "Liberato il Kursk" - I primi spiragli per la pace in Ucraina , tanto invocati da papa Francesco , potrebbero essersi aperti proprio nel giorno dell’ultimo saluto al pontefice, a San Pietro . Donald Trump e Volodymyr Zelensky , due mesi dopo il burrascoso incontro allo studio ovale, si sono ritrovati faccia a faccia tra le navate della basilica, poco prima dell’inizio dei funerali di Bergoglio : un colloquio di 15 minuti,. 🔗feedpress.me

Trump e Zelensky si parlano, prove di pace a San Pietro: incontro storico nel giorno dell'ultimo saluto a Papa Francesco - I primi spiragli per la pace in Ucraina , tanto invocati da papa Francesco , potrebbero essersi aperti proprio nel giorno dell’ultimo saluto al pontefice, a San Pietro . Donald Trump e Volodymyr Zelensky , due mesi dopo il burrascoso incontro allo studio ovale, si sono ritrovati faccia a faccia tra le navate della basilica, poco prima dell’inizio dei funerali di Bergoglio : un colloquio di 15 minuti,. 🔗feedpress.me

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Ora Trump e Zelensky si parlano”. Spannaus: ma restano grandi scogli; Incontro Starmer-Zelensky a Downing Street: Sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario - Meloni sente Trump in vista dell'incontro di domani a Londra con Zelensky; Trump-Zelensky: perchè l'incontro per la pace è diventato uno scontro in diretta mondiale; Trump e la guerra in Ucraina, Spannaus: L’America sta cambiando, i cittadini chiedono un accordo con la Russia. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Ora Trump e Zelensky si parlano”. Spannaus: ma restano grandi scogli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Trump e Zelensky, l’incontro ai funerali di Papa Francesco: cosa si sono detti - L’incontro tra Trump e Zelensky prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco è già nella storia, cosa si sono detti e i commenti di Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen ... 🔗quifinanza.it

Trump-Zelensky, lo Spirito un po' Santo (un po' no) - È facile e forse anche giusto gridare al miracolo. La foto di Trump e Zelensky seduti uno di fronte all’altro dentro la Basilica di San ... 🔗iltempo.it