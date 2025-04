Ora stammece accorti e la città sogna sottovoce

Ilmattino.it - «Ora stammece accorti», e la città sogna sottovoce Leggi su Ilmattino.it La festa è durata 90 minuti, il tempo della partita contro il Torino, domenica sera al Maradona. Poi, piegate le bandiere, urlato l?ultimo slogan, il popolo dei tifosi è.

Spezia, una città che sogna: “Carattere e cuore, possiamo volare alto” - La Spezia, 12 marzo 2025 – C’è una città che sogna ad occhi aperti sulle ali dell’entusiasmo per le gesta di una squadra capace di recitare il ruolo da protagonista fin dalle prime giornate. Oltre 10mila tifosi hanno esultato domenica per la vittoria dello Spezia nel derby contro il Pisa, con un ‘Picco’ che ha dato spettacolo per intensità, cuore, passione messi in mostra prima, durante e dopo la gara. 🔗lanazione.it

Scoperta la porta Nord dell’antica città di Selinunte: “Ci siamo accorti che qui non cresceva l’erba” - A Selinunte, in provincia di Trapani, è stata scoperta la porta Nord dell’antica città. I risultati degli scavi sono stati illustrati stamattina all’antiquarium del parco archeologico, con l’assessore regionale Francesco Scarpinato. Gli scavi sono stati condotti dai giovani archeologi di “Archeofficina” sotto la direzione scientifica di Carlo Zoppi dell’Università del Piemonte orientale. Alla luce sono stati riportate porzioni di mura fortificate che chiudevano la città da Nord, e la porta, da cui passava la via sacra verso la necropoli monumentale fuori le mura. 🔗ilfattoquotidiano.it

Napoli sogna il quarto scudetto, cresce l'entusiasmo in città - AGI - A Napoli l'entusiasmo non si misura, si sente. Le bandiere sono sempre rimaste ai balconi, le sciarpe nei cruscotti, i colori nei vicoli. Ma oggi, dopo la vittoria contro il Torino e il passo falso dell'Inter con la Roma, tutto ha preso un altro ritmo. Nel centro, nei bar affollati e lungo le strade, si percepisce una fiducia nuova. Niente caroselli né fuochi: Napoli sa che mancano ancora quattro finali e, come sempre, preferisce non pronunciare parole troppo pesanti. 🔗agi.it