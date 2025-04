Ora serve l’Inter d’Europa e Inzaghi diventi psicologo e stratega – CdS

l’Inter in campionato e in Coppa Italia. Simone Inzaghi dovrà fare la differenza, come spesso fatto in Europa.MORALE – Col morale a pezzi e dopo tre sconfitte consecutive senza fare gol (record negativo che non accadeva dal 2012), l’Inter mercoledì sera si presenta al Montjuïc per provare a fare l’impresa a casa del Barcellona: ad oggi la squadra più forte del mondo. I catalani, sabato sera, hanno pure battuto in finale di Copa del Rey gli acerrimi rivali del Real Madrid e puntano ancora al famigerato triplete. Quello che l’Inter ormai non può fare più. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Beneamata, vista la terza sconfitta consecutiva (ieri con la Roma per 1-0 a San Siro), dovrà ritrovare quello spirito che in Europa la contraddistingue. Inter-news.it - Ora serve l’Inter d’Europa e Inzaghi diventi psicologo e stratega – CdS Leggi su Inter-news.it Non resta che la Champions League, dopo la settimana nera che ha scombussolato i piani delin campionato e in Coppa Italia. Simonedovrà fare la differenza, come spesso fatto in Europa.MORALE – Col morale a pezzi e dopo tre sconfitte consecutive senza fare gol (record negativo che non accadeva dal 2012),mercoledì sera si presenta al Montjuïc per provare a fare l’impresa a casa del Barcellona: ad oggi la squadra più forte del mondo. I catalani, sabato sera, hanno pure battuto in finale di Copa del Rey gli acerrimi rivali del Real Madrid e puntano ancora al famigerato triplete. Quello cheormai non può fare più. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Beneamata, vista la terza sconfitta consecutiva (ieri con la Roma per 1-0 a San Siro), dovrà ritrovare quello spirito che in Europa la contraddistingue.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Compagnoni: «L’Inter ha una chance: serve il giusto approccio» - L’Inter ha la possibilità di andare in fondo a tutte le competizioni. È una stagione lunga ed estenuante, ma per il giornalista Maurizio Compagnoni i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per fare bene. CHANCE – L’Inter sta disputando una stagione di grande livello. Nonostante i tanti infortuni, le tante partite e un’età media della squadra tra le più alte in Serie A, la squadra campione d’Italia è in lotta su tutti i fronti. 🔗inter-news.it

Europa League, Bodo/Glimt-Lazio 2-0: Saltnes doppietta, a Baroni serve l'impresa all'Olimpico per raggiungere la semifinale - La Lazio perde per due a zero contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni regge un tempo sul campo sintetico norvegese, sbandando all'inizio e salvata da un super intervento di Mandas per poi limitare la squadra di casa pur senza creare occasioni... 🔗romatoday.it

Paganin: «A Firenze un’Inter svuotata. Oggi serve reazione mentale!» - Massimo Paganin commenta lo stato psico-fisico dell’Inter poco prima del secondo atto contro la Fiorentina. Questo il pensiero dell’ex nerazzurro, che analizza nello specifico anche alcuni calciatori di Simone Inzaghi. LAVORO DI TESTA – Ospite di Radio Sportiva a poche ore da Inter-Fiorentina, Massimo Paganin dichiara: «Inzaghi dovrebbe aver lavorato sulla testa da giovedì ad oggi. L’Inter è arrivata svuotata alla partita contro la Fiorentina. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Nessuno gioca come l’Inter tra le grandi d’Europa; Cronaca Inter-Roma 0-1: Soulé decisivo, Ranieri sogna in grande; A Monaco nulla accade per caso: l'Inter rende umano il Bayern e ora sognare non è più necessario; Contro l’Inter serve il miglior Bologna, ma per l’Europa si deciderà tutto all’ultima giornata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter, serve il muro d’Europa: Bayern macchina da gol, Acerbi e compagni a un esame da paura - "I numeri parlano chiaro: in Italia la squadra di Inzaghi ha una media di quasi un gol subito a partita (0.97), in Europa di 0.1, un’inezia. Servirà chiaramente questa versione nerazzurra e non quella ... 🔗fcinter1908.it

Champions League, cosa serve all'Inter per andare in semifinale: le combinazioni - L'Inter ha tenuto alta la bandiera dell'Italia ... il Bayern Monaco e avanzare nel torneo per club più importante d'Europa. Chiaramente, anche una vittoria potrebbe risultare fondamentale dopo ... 🔗tag24.it

Champions League Inter, nerazzurri i più ‘anziani’ d’Europa: ecco l’età media di tutti i club, Marotta ora ha questo compito - Champions League Inter, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono il club più ‘anziano’ d’Europa: ecco l’età media delle squadre, Marotta ora dovrà… Beppe Marotta è riuscito a creare un ... 🔗informazione.it