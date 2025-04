Ora è guerra | studentessa minacciata dall’ex e si chiude in casa terrorizzata Il giovane denunciato per stalking

guerra”, “Vuoi che faccia il cattivo”. Sono alcuni alcuni dei messaggi intimidatori che una giovane studentessa salernitana si è vista arrivare dall’ex, un ragazzo con cui ha avuto una breve relazione. Una serie di minacce culminate con una videochiamata in cui il giovane mostrava un coltello, diceva di avere una pistola aggiungendo “devi dirmi tu che cosa devo usare”. I fatti sono accaduti a Napoli, dove la 25enne studia: ora, dopo la denuncia presentata ai carabinieri, dice di non voler più uscire di casa per timore di essere aggredita. La giovane ha deciso di presentarsi alle forze dell’ordine dopo che le intimidazioni sono peggiore nel periodo pasquale. Ora i carabinieri di Napoli hanno denunciato l’ex per stalking e minacce e attivato il codice rosso. Ilfattoquotidiano.it - “Ora è guerra”: studentessa minacciata dall’ex e si chiude in casa terrorizzata. Il giovane denunciato per stalking Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Vedi dopo che succede“, “Ti conviene dirmi dove sei“, “Mò è”, “Vuoi che faccia il cattivo”. Sono alcuni alcuni dei messaggi intimidatori che unasalernitana si è vista arrivare, un ragazzo con cui ha avuto una breve relazione. Una serie di minacce culminate con una videochiamata in cui ilmostrava un coltello, diceva di avere una pistola aggiungendo “devi dirmi tu che cosa devo usare”. I fatti sono accaduti a Napoli, dove la 25enne studia: ora, dopo la denuncia presentata ai carabinieri, dice di non voler più uscire diper timore di essere aggredita. Laha deciso di presentarsi alle forze dell’ordine dopo che le intimidazioni sono peggiore nel periodo pasquale. Ora i carabinieri di Napoli hannol’ex pere minacce e attivato il codice rosso.

