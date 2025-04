Operazione e stagione finita UFFICIALE | salta il Mondiale per Club

Operazione UFFICIALE: la stagione è conclusa, salta anche il grande evento in programma negli Stati Uniti

La stagione si è conclusa prematuramente: un infortunio alla spalla gli impedirà di giocare i prossimi impegni, tra cui il Mondiale per Club.

Operazione alla spalla per Miretti: stagione finita (LaPresse) – Calciomercato.it

Fabio Miretti è stato infatti costretto a operarsi a seguito di una lussazione e non potrà disputare le ultime quattro gare di campionato, a partire da quella contro il Milan in programma il prossimo 5 maggio. Il centrocampista ha disputato la stagione in prestito al Genoa e sarebbe tornato alla Juventus per mettersi a disposizione di Igor Tudor e del Club in vista del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. Il processo di recupero lo costringerà però ai box e a stare lontano dai campi di gioco.

