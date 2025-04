Operare pazienti considerati inoperabili | la rivoluzione dell’ospedale di Monza nella chirurgia robotica

Monza – Un braccio robotico che si muove con precisione millimetrica, eliminando ogni tremore fisiologico. Una visione tridimensionale che ricorda la realtà virtuale. E la possibilità di Operare in spazi incredibilmente ristretti dove le mani umane faticherebbero ad arrivare. Non è fantascienza, ma la quotidianità alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza, diventata in appena 14 mesi uno dei centri europei di riferimento per la chirurgia robotica.Dal febbraio 2024 ad oggi, l’ospedale monzese ha raggiunto il traguardo di 500 interventi chirurgici robotici, prevalentemente oncologici e di alta complessità. Un risultato che ha spinto la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia a inserire il San Gerardo tra i sette ospedali hub regionali per la formazione delle équipe chirurgiche robotiche. Ilgiorno.it - Operare pazienti considerati inoperabili: la rivoluzione dell’ospedale di Monza nella chirurgia robotica Leggi su Ilgiorno.it – Un braccio robotico che si muove con precisione millimetrica, eliminando ogni tremore fisiologico. Una visione tridimensionale che ricorda la realtà virtuale. E la possibilità diin spazi incredibilmente ristretti dove le mani umane faticherebbero ad arrivare. Non è fantascienza, ma la quotidianità alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di, diventata in appena 14 mesi uno dei centri europei di riferimento per la.Dal febbraio 2024 ad oggi, l’ospedale monzese ha raggiunto il traguardo di 500 interventi chirurgici robotici, prevalentemente oncologici e di alta complessità. Un risultato che ha spinto la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia a inserire il San Gerardo tra i sette ospedali hub regionali per la formazione delle équipe chirurgiche robotiche.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Udine, istituiti i primi reumatologi di comunità in Italia. Prenderanno anche pazienti di secondo e terzo livello - Cinque medici e, per la prima volta in Italia, la figura del reumatologo di comunità – un'evoluzione rispetto al tradizionale reumatologo territoriale. Si tratta dell'ultimo progetto di Asufc, sotto la guida del nuovo direttore di Reumatologia Luca Quartuccio. Alla già esistente offerta per le... 🔗udinetoday.it

Tumori Lazio, 5 proposte per rispondere ai bisogni dei pazienti ematologici - (Adnkronos) – Creare un'occasione di confronto tra tutti gli attori del sistema salute per individuare proposte in ambito organizzativo e gestionale per la presa in carico del paziente ematologico in tutta le regione. E' l'obiettivo dell'evento istituzionale 'Innovazione in ematologia – Sfide e opportunità per la Regione Lazio', promosso da Johnson & Johnson, che si […] L'articolo Tumori Lazio, 5 proposte per rispondere ai bisogni dei pazienti ematologici proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Medici di medicina generale. Decine di posti scoperti, ambulatori oberati di pazienti - Sono ancora molti, anche nel nostro territorio, i posti per medici di medicina generale tuttora vacanti. Cosicché ci sono pazienti costretti a fare riferimento a professionisti oberati da un alto numero di mutuati e non sufficientemente prossimi territorialmente. Nessuno resta, anche oggi e nonostante le carenze, senza assistenza del Servizio Sanitario Nazionale ma le condotte non coperte dalla presenza del medico rendono complesso l’accesso alla sanità di famiglia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Operare pazienti considerati inoperabili: la rivoluzione dell’ospedale di Monza nella chirurgia robotica; Il bacio che salva la vita al paziente delle Molinette con un tumore di 20 centimetri; Morto Cristiano Hüscher, addio al chirurgo della Casa di Cura Cobellis: scomparso in un incidente d'auto; Ha un tumore al cervello inoperabile, glielo asportano dall'occhio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Operare pazienti considerati inoperabili: la rivoluzione dell’ospedale di Monza nella chirurgia robotica - In soli 14 mesi, il San Gerardo di Monza è diventato centro d’eccellenza europeo con 500 interventi robotici oncologici. La tecnologia mini-invasiva riduce dolore, tempi di recupero e complicanze, apr ... 🔗msn.com

Operato a 81 anni con un aspiratore a cuore battente - (ANSA) - PADOVA, 05 MAR - Operare un paziente altrimenti inoperabile ... "L'endocardite infettiva rende i pazienti inoperabili quando fermare il cuore o l'utilizzo di circolazione extracorporea ... 🔗msn.com