Onu | emergenza sfollati122 mln nel 2024

emergenza sfollati, 122mln nel 2024 "Il mondo sta affrontando spostamenti di popolazioni senza precedenti". E' l'allarme del presidente del Consiglio economico e sociale dell'Onu, Bob Rae. Nel 2024, 122 milioni di persone sono state costrette a spostarsi. La cifra è destinata a crescere nei prossimi anni, a causa di guerre, disastri climatici, fame e povertà. Il 70% dei rifugiati vive in Paesi a basso e medio reddito. Secondo l'Onu, anche di fronte ai tagli agli aiuti umanitari,occorre modificare l'approccio verso i rifugiati e concentrarsi su una migliore integrazione.

