Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva ha iniziato lo sciopero della fame | “Non le ho fatto del male”

Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato e in carcere per l'Omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato lo sciopero della fame in segno di protesta. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da uno dei suoi due legali, Riario Fabbri. L'uomo, detenuto dal 16 luglio 2024, si è sempre dichiarato innocente. Leggi su Fanpage.it , il 35enne senegalese indagato e in carcere per l'di, haloin segno di protesta. La notizia è stata confermata a Fanpage.it da uno dei suoi due legali, Riario Fabbri. L'uomo, detenuto dal 16 luglio 2024, si è sempre dichiarato innocente.

