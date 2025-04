Omicidio nella stazione di servizio | uomo freddato nella propria vettura

freddato da diversi colpi d'arma da fuoco. E' quanto accaduto presso il distributore di carburanti Agip Eni Station in via Domiziana 233, a Mondragone, dove un altro imprenditore, G.P., nel settore delle onoranze funebri. Casertanews.it - Omicidio nella stazione di servizio: uomo freddato nella propria vettura Leggi su Casertanews.it Imprenditore nel settore del commercio delle vetture, Luigi Magrino,da diversi colpi d'arma da fuoco. E' quanto accaduto presso il distributore di carburanti Agip Eni Station in via Domiziana 233, a Mondragone, dove un altro imprenditore, G.P., nel settore delle onoranze funebri.

Approfondimenti da altre fonti

Luigi Pelazza de Le Iene aggredito durante un servizio: “Quest’uomo è esploso di rabbia” - L'inviato Luigi Pelazza de Le Iene è stato aggredito a seguito di un servizio su una presunta violenza sessuale, ai danni di una ragazzina di 14 anni. A sferrare calci e pugni l'uomo che avrebbe commesso gli abusi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio a Limena: il cadavere di un uomo di sessant'anni trovato in casa - PADOVA - Omicidio a Limena. Il cadavere di un uomo di circa sessant'anni è stato trovato oggi, mercoledì 5 marzo, nella sua abitazione in via papa Giovanni XXIII,... 🔗ilgazzettino.it

Omicidio a Torino: uomo ucciso a coltellate in casa in Barriera di Milano - Omicidio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a Torino. Il cadavere di un uomo di origini cinesi è stato trovato da un suo coinquilino nella camera da letto di un alloggio in via Lauro Rossi 43, quartiere Barriera di Milano. Il corpo senza vita aveva, in più punti, segni di... 🔗torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Omicidio nella stazione di servizio: uomo freddato nella propria vettura; Mondragone, omicidio alla stazione di servizio: uomo ucciso nella propria auto; Mondragone, omicidio di camorra in stazione di servizio; MONDRAGONE – Omicidio alla stazione di servizio, indagano I carabinieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mondragone, omicidio nei pressi di un’area di servizio lungo la Domiziana: indagano i carabinieri - Un omicidio in pieno giorno a Mondragone, nel Casertano, nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana: un uomo è stato freddato in auto ... 🔗fanpage.it

Mondragone, imprenditore ucciso a colpi di pistola in stazione di servizio - Mondragone (Caserta) - Omicidio, nel cuore della mattinata, sotto gli occhi attoniti di chi si trovava nei pressi di un distributore di carburanti lungo la ... 🔗pupia.tv

Agguato a Mondragone, c’è un morto nella stazione di servizio - Stamattina poco dopo mezzogiorno c'è stato un omicidio in una stazione di servizio a Mondragone. Un uomo è stato ucciso, s ... 🔗internapoli.it