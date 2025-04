Omicidio Ilaria Sula Mark Samson ripreso dalla dash cam dell' auto? L' ipotesi sullo spostamento del cadavere

Omicidio di Ilaria Sula, domani sarà interrogata la madre di Mark Samson - AGI - Nella giornata di domani alla madre del 23enne accusato dell'omicidio di Ilaria Sula sarà contestata l'accusa di 'occultamento di cadavere'. La donna, convocata per un interrogatorio in Questura, sarà formalmente iscritta sul registro degli indagati dai pm di piazzale Clodio. La donna, al momento ancora non indagata, è stata convocata insieme ai suoi avvocati. L'atto è a garanzia della donna che dovrà fornire elementi di chiarezza e dettagli tralasciati in precedenza. 🔗agi.it

Omicidio Ilaria Sula, caccia al complice di Mark Samson, lo avrebbe aiutato a sbarazzarsi del corpo, sequestrate le scarpe del killer - Secondo gli inquirenti il presunto complice avrebbe avvicinato la macchina all'abitazione di via Homs aiutando Samson nel trasporto della valigia con il cadavere di Sula Secondo gli inquirenti l'omicida Mark Samson sarebbe stato aiutato da un complice per disfarsi del corpo senza vita di Ilar 🔗ilgiornaleditalia.it

Omicidio Ilaria Sula, il papà: ‘Mark l’ha costretta ad andare a casa sua’ - Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell’ex fidanzato Mark Samson. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trova la morte per mano proprio di quel giovane ora in carcere. Ad esserne certo è il padre Flamur. ‘Ilaria non andava a casa del fidanzato quando stavano bene insieme’ “Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda” ha detto con voce ferma. 🔗notizieaudaci.it

Femminicidio di Ilaria Sula: nuovi sviluppi nelle indagini - Le indagini sul femminicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 26 marzo, stanno facendo progressi significativi grazie all’acquisizione di prove cruciali. All’interno dell’auto di Mark Samson, il giovane ac ... 🔗notizie.it

Omicidio Ilaria Sula, Mark Samson ripreso dalla dash cam dell'auto? L'ipotesi sullo spostamento del cadavere - Omicidio Ilaria Sula: dash cam e microsim dell'auto di Mark Samson acquisite per chiarire il trasporto del cadavere e il ruolo della madre del ragazzo ... 🔗virgilio.it

Omicidio Ilaria Sula, dall'auto di Mark Samson spuntano una dash cam e una microsim - È possibile che la videocamera possa aver ripreso il trasporto del corpo di Ilaria dall'appartamento di via Homs in cui è stata uccisa al dirupo in cui è stata gettata. Intanto l'autopsia rivela tracc ... 🔗today.it