Omicidio Ilaria Sula dall' auto di Mark Samson spuntano una dash cam e una microsim

dash cam e una microsim: è quanto scoperto dagli investigatori all'interno dell'auto di Mark Samson, il giovane reo confesso dell'Omicidio di Ilaria Sula, che dopo averla uccisa nell'appartamento del quartiere Africano (a Roma) in cui viveva con i genitori ha abbandonato il corpo in un dirupo. Ternitoday.it - Omicidio Ilaria Sula, dall'auto di Mark Samson spuntano una dash cam e una microsim Leggi su Ternitoday.it Unacam e una: è quanto scoperto dagli investigatori all'interno dell'di, il giovane reo confesso dell'di, che dopo averla uccisa nell'appartamento del quartiere Africano (a Roma) in cui viveva con i genitori ha abbandonato il corpo in un dirupo.

