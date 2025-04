Omicidio Garlasco malore durante l’interrogatorio | non ha voluto parlare

Una mattina difficile per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, convocata a Milano nell'ambito della nuova indagine riaperta dalla Procura di Pavia sul caso di Chiara Poggi. La donna, visibilmente provata, ha scelto di non rispondere alle domande degli investigatori e, durante l'interrogatorio, ha accusato un malore che ha interrotto l'audizione. La convocazione odierna arriva mentre, nello stesso giorno, Alberto Stasi – condannato a 16 anni per l'Omicidio di Chiara – inizia il suo percorso di semilibertà, ottenuto recentemente dal Tribunale di Sorveglianza. Una testimonianza difficile Daniela Ferrari, 65 anni, si è presentata alle 10 negli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, assistita dagli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati. Tuttavia, già alla prima domanda, su consiglio dei legali, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

