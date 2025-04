Omicidio di Sirolo | Klajdi ucciso con la fiocina per vendetta Uscite le motivazioni della sentenza

fiocina a tre punte, che utilizzava per la pesca subacquea, di imbracciarlo e di puntarlo alla vittima che in piedi, dietro la Mercedes. Anconatoday.it - Omicidio di Sirolo: “Klajdi ucciso con la fiocina per vendetta”. Uscite le motivazioni della sentenza Leggi su Anconatoday.it ANCONA - “Ha scelto in totale autonomia di inseguire, in assenza di qualsivoglia minaccia, per sé e per la propria compagna, di prelevare il fucile elastico cona tre punte, che utilizzava per la pesca subacquea, di imbracciarlo e di puntarlo alla vittima che in piedi, dietro la Mercedes.

