Omicidio di Luigi Magrino il presunto killer fermato e interrogato in caserma

presunto autore dell'Omicidio di Luigi Magrino, di Formia, freddato questa mattina con un colpo di pistola all'interno dell'area di servizio Eni lungo la Domiziana, a Mondragone. Come riporta Caserta News, si tratta di Giancarlo Pagliaro, imprenditore della. Latinatoday.it - Omicidio di Luigi Magrino, il presunto killer fermato e interrogato in caserma Leggi su Latinatoday.it E' stato sottoposto a fermo ilautore dell'di, di Formia, freddato questa mattina con un colpo di pistola all'interno dell'area di servizio Eni lungo la Domiziana, a Mondragone. Come riporta Caserta News, si tratta di Giancarlo Pagliaro, imprenditore della.

