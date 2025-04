Omicidio Coatti la svolta | trovata la ' casa degli orrori' dove è stato ucciso Il movente? Una rapina finita male

Omicidio al probabile movente. Le indagini sull'assassinio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino, ucciso e fatto a pezzi in Colombia, sono a un punto di svolta. Come rivela il quotidiano El Tiempo, venerdì 4 aprile, il ravennate sarebbe uscito da solo dall'hotel. Ravennatoday.it - Omicidio Coatti, la svolta: trovata la 'casa degli orrori' dove è stato ucciso. Il movente? Una rapina finita male Leggi su Ravennatoday.it Dal luogo dell'al probabile. Le indagini sull'assassinio di Alessandro, il biologo 38enne di Longastrino,e fatto a pezzi in Colombia, sono a un punto di. Come rivela il quotidiano El Tiempo, venerdì 4 aprile, il ravennate sarebbe uscito da solo dall'hotel.

Omicidio di Coatti, la svolta: “Incontro sul web e rapina, vittima di gang di banditi” - Ferrara, 28 aprile 2025 – Sarebbe da ricercare in un incontro nella Rete per derubarlo il movente dell’omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni. Il biologo, torturato, ucciso e fatto a pezzi in Colombia, sarebbe finito nella trappola di una banda organizzata per estorcere denaro. Si tratta di gang che operano in Colombia, cercano stranieri tramite app di incontri, li derubano. E’ questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti secondo alcune fonti, interne alla polizia giudiziaria, alle quali fa riferimento ‘Hoy Diario del Magdalena’, giornale di Santa Marta, in Colombia, la cittadina dove ... 🔗ilrestodelcarlino.it

