Omicidio Alessandro Coatti | fu adescato da una banda tramite un’app

Omicidio di Alessandro Coatti, il biologo di 38 anni originario del Ferrarese, assassinato e smembrato nella città di Santa Marta, sulla costa caraibica della Colombia. Secondo quanto riportato dai media locali, che hanno citato fonti investigative, Coatti sarebbe stato attirato in una trappola organizzata da una banda specializzata in rapine ed estorsioni, dopo essere stato contattato tramite l’app Grindr. Giunto da solo il 3 aprile nella località colombiana, il 38enne avrebbe incontrato i membri del gruppo, che lo avrebbero drogato con una sostanza chimica prima di ucciderlo con un oggetto contundente. Gli inquirenti stanno analizzando i dati estratti dal cellulare della vittima, elemento centrale per ricostruire quanto accaduto. Lettera43.it - Omicidio Alessandro Coatti: fu adescato da una banda tramite un’app Leggi su Lettera43.it Le autorità colombiane hanno identificato i quattro sospetti coinvolti nell’di, il biologo di 38 anni originario del Ferrarese, assassinato e smembrato nella città di Santa Marta, sulla costa caraibica della Colombia. Secondo quanto riportato dai media locali, che hanno citato fonti investigative,sarebbe stato attirato in una trappola organizzata da unaspecializzata in rapine ed estorsioni, dopo essere stato contattatol’app Grindr. Giunto da solo il 3 aprile nella località colombiana, il 38enne avrebbe incontrato i membri del gruppo, che lo avrebbero drogato con una sostanza chimica prima di ucciderlo con un oggetto contundente. Gli inquirenti stanno analizzando i dati estratti dal cellulare della vittima, elemento centrale per ricostruire quanto accaduto.

Cosa riportano altre fonti

