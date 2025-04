Oltre 5 000 persone a ' La Spezia Outdoor' in piazza Europa

Spezia, 28 aprile 2025 – Più di 5.000 persone hanno partecipato alla quarta edizione di 'La Spezia Outdoor', confermando il successo della manifestazione dedicata alla promozione dello sport e del turismo all'aria aperta. Durante il weekend del 26 e 27 aprile, la città si è trasformata in un grande palcoscenico di attività sportive, coinvolgendo adulti, famiglie e soprattutto tantissimi bambini, che si sono cimentati con entusiasmo in discipline come la scalata, la vela, la mountain bike, il ciclismo e molte altre esperienze pensate per loro. Grande successo anche per le escursioni che hanno permesso di riscoprire il territorio cittadino e collinare e per l'iniziativa 'Anelli del Vino', dedicata alla valorizzazione della viticoltura locale.

