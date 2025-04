Oltan affronta Ipek dopo il video di Ye?im che svela il suicidio simulato

Nei prossimi sviluppi narrativi di Tradimento, il percorso di Oltan si intreccia con la drammatica scoperta che Ipek ha simulato il proprio suicidio. I particolari degli eventi rivelano che la verità verrà svelata dalla determinazione di Ye?im, la quale, dotata di acuta prontezza, ha immortalato con il suo dispositivo mobile l'incontro della protagonista in prossimità.

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Basket, l’Olimpia Milano affronta il Real Madrid in Eurolega. Sfida delicata per i meneghini che devono reagire dopo il ko a Parigi - Settimana del doppio turno in Eurolega per l’Olimpia Milano, con i meneghini attesi da due sfide chiave ad una manciata di partite al termine della regular season 2024-2025. S’incomincia domani sera alle ore 20:45 con la difficilissima trasferta sul campo del Real Madrid, prima di ritornare al Forum giovedì contro il Barcellona (palla a due alle ore 20:30). L’EA7 Emporio Armani deve rialzare immediatamente la testa dopo il ko rimediato la settimana scorsa contro il Paris Basketball (92-69) che ha fatto scivolare i campioni d’Italia all’undicesimo posto quindi attualmente fuori anche dal ... 🔗oasport.it

Tradimento, anticipazioni 15 aprile: Ozan affronta Oltan e chiede a Zelis di sposarlo - Quando non ha trovato Zelis in casa, Ozan ha pensato al peggio. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda martedì 15 aprile su Canale 5. Nuovo appuntamento su Canale 5 con Tradimento, la soap turca in onda alle 14.10. Nell'episodio di martedì 15 aprile Ozan manterrà i suoi propositi e farà la proposta di matrimonio a Zelis. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella nuova puntata. 🔗movieplayer.it

Tradimento: Ipek trova lavoro da Oltan | Anticipazioni; Tradimento, anticipazioni 22 aprile: la soap torna su Canale 5 dopo la pausa forzata; Tradimento, anticipazioni domani 22 aprile: Oltan e Tolga allo scontro, ma un nome dal passato riapre i giochi; Tradimento spoiler 2ª serie, Oltan scopre che Ipek non è deceduta: 'Sei cattiva e pazza'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento spoiler 2ª serie, Oltan scopre che Ipek non è deceduta: 'Sei cattiva e pazza' - Anche Oltan sarà disperato e, insieme ad alcuni uomini, cercherà Ipek senza sosta, ma a dare una svolta alla vicenda sarà Yesim, che non crederà alla storia del suicidio di Ipek. 🔗it.blastingnews.com

Tradimento trame turche, Yesim a Oltan: 'Ipek ha tentato di far fuori Güzide, è instabile' - Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan scoprirà il passato oscuro di Ipek. Sarà Yesim a rivelargli che la sua nuova compagna è mentalmente instabile e che, poco tempo prima, ha tentato di uccider ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento: Ipek trova lavoro da Oltan | Anticipazioni - Le particolari mosse di Ipek Okuyan (Ilayda Çevik), la figlia di Ali Sezai (Ercan Kesal), continueranno a tenere banco nel corso delle prossime puntate di ... 🔗msn.com