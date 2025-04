Quotidiano.net - Oggi si saprà quando inizia il conclave. Fonti vaticane: possibile la data del 5 maggio

Roma, 28 aprile 2025 – Dopo la commozione e la grande partecipazione popolare ai funerali di Papa Francesco, l’attenzione è ora puntata sul prossimoche ne dovrà sceglierne il successore.che, in base alle regole, viene convocato fra il 15 e il 20 giorno dalla morte del pontefice. L’inizio è dunque fissato fra il 5 e il 10. People gather in St Peter's square to attend a holy mass a day after the funeral of Pope Francis, in The Vatican, on April 27, 2025. With Pope Francis laid to rest, all eyes turn now to the, the secretive meeting of cardinals set to convene within days to elect a new head of the Catholic Church. (Photo by Damien MEYER AFP) La diretta