Offerta a tempo | Monitor Curvo 32 QHD a Prezzo Imbattibile

Monitor capace di migliorare il tuo setup senza spendere una fortuna, oggi puoi approfittare di un'ottima occasione su Amazon.Il Monitor Curvo da 32 pollici Full QHD 2K di Gawfolk a soli 170,99€ su Amazon è disponibile a un Prezzo eccezionale: uno schermo moderno e versatile perfetto sia per lavorare che per giocare.GUARDA l'Offerta su AMAZONCaratteristiche principali:Display Curvo 1500R con risoluzione 2560x1440p e contrasto dinamico 3000:1Qualità d'immagine brillante grazie alla nuova generazione di pannelli VA: 99% sRGB, 16,7 milioni di coloriTecnologia Eye Care: riduce l'affaticamento visivo con funzione Low Blue Light e sistema Flicker-FreeConnettività completa con ingressi HDMI, DisplayPort e uscita audioSupporto VESA 100x100mm per installazioni personalizzate su parete o supportoGrazie al design ultra-sottile senza cornici, è perfetto anche per chi desidera una postazione multi-Monitor elegante e moderna.

