Ocean’s 8 la spiegazione del finale | come si svolge la rapina?

Ocean’s 8, la spiegazione del finale: come si svolge la rapina?Non sarebbe un film di Ocean’s senza un colpo di scena, e il finale di Ocean’s 8 (qui la recensione) ne offre certamente di sconvolgenti. Nel reboot del franchise, Debbie Ocean (Sandra Bullock) riunisce una squadra all-star di sette donne per rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari al Met Gala. Naturalmente, come tutti gli altri film della serie Ocean’s, anche questo riserva delle sorprese. Il film mette infatti in piedi quella che sembra essere una storia di rapina piuttosto semplice, incentrata su personaggi eclettici per la maggior parte del film, ma ciò che sta realmente accadendo sotto scava più a fondo.Ocean’s 8 presenta così diversi colpi di scena scioccanti quando arriva il finale. C’è la questione dell’ottavo membro non menzionato nel titolo, l’obiettivo effettivo della rapina e, naturalmente, il grande collegamento con Ocean’s Eleven. Leggi su Cinefilos.it 8, ladelsila?Non sarebbe un film disenza un colpo di scena, e ildi8 (qui la recensione) ne offre certamente di sconvolgenti. Nel reboot del franchise, Debbie Ocean (Sandra Bullock) riunisce una squadra all-star di sette donne per rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari al Met Gala. Naturalmente,tutti gli altri film della serie, anche questo riserva delle sorprese. Il film mette infatti in piedi quella che sembra essere una storia dipiuttosto semplice, incentrata su personaggi eclettici per la maggior parte del film, ma ciò che sta realmente accadendo sotto scava più a fondo.8 presenta così diversi colpi di scena scioccanti quando arriva il. C’è la questione dell’ottavo membro non menzionato nel titolo, l’obiettivo effettivo dellae, naturalmente, il grande collegamento conEleven.

