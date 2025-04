Obbligo o Verità Nuzzo e Di Biase sconvolgono Tommaso Zorzi | Telefoni condivisi la nostra prima volta? Con la spara coriandoli accanto al letto

Obbligo o Verità il talk-game show di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi, tra divertenti obblighi e scomode Verità. Come di consueto, a metà puntata è il momoento del "Cambio Tavolo". A lasciare il gruppo è la scrittrice Barbara Alberti, mentre a entrare in gioco è. Europa.today.it - Obbligo o Verità, Nuzzo e Di Biase sconvolgono Tommaso Zorzi: "Telefoni condivisi, la nostra prima volta? Con la spara coriandoli accanto al letto" Leggi su Europa.today.it Continua l'ultima puntata diil talk-game show di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi, tra divertenti obblighi e scomode. Come di consueto, a metà puntata è il momoento del "Cambio Tavolo". A lasciare il gruppo è la scrittrice Barbara Alberti, mentre a entrare in gioco è.

Su questo argomento da altre fonti

“Filosofà”, disquisizioni comiche di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase - Roma, 9 apr. (askanews) – Un nuovo “spettacolo – non spettacolo” per la prossima estate: “Filosofà, Disquisizioni comiche da divano”, con Corrado Nuzzo e Maria De Biase e la partecipazione straordinaria di Matteo Saudino (Barbasophia) e l’Orchestrina Filosofante con musiche di Paolo Damiani, debutterà in prima nazionale il 4 luglio alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco e poi in tour in tutta Italia. 🔗ildenaro.it

Obbligo o verità, pagelle quarta puntata: Facchinetti spiazza la Marcuzzi (8), Cristina D’Avena delude (5) - Nuovo appuntamento per Obbligo o Verità, il nuovo game show condotto da Alessia Marcuzzi che promette di svelare i segreti dei vip e metterli alla prova con sfide divertenti. La quarta puntata di Obbligo o Verità ha portato nello studio di Alessia Marcuzzi, ancora una volta, tanti ospiti interessanti. Da Paola Barale a Filippo Bisciglia, passando per la mitica Cristina D’Avena, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. 🔗dilei.it

PALINSESTI 23-29 MARZO 2025: AL VIA IL TURCO, MARE FUORI, OBBLIGO O VERITÀ? E DINNER CLUB - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 23 al 29 marzo 2025 Rai1 D: Nations League: Germania-Italia L: Champagne: Peppino di Capri 1°Tv M: Morgane: Detective Geniale 4 (2/4) 1°Tv M: Io Capitano 1°Tv G: Che Dio Ci Aiuti 8 (4/10) 1°Tv V: The Voice Senior (6/8) S: Ne Vedremo Delle Belle Canale 5 D: Tradimento 1°Tv L: Grande Fratello semifinale M: Redeeming Love: Riscatto d’Amore 1°Tv M: Lo Show dei Record (4/10) G: Il Turco (1/2) new V: Il Turco (2/2) 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (2/9) Altre segnalazioniNessuna segnalazione Altre segnalazioni THE FAMILY II dal 24/03 | ... 🔗bubinoblog

Approfondimenti da altre fonti

Obbligo o Verità, Nuzzo e Di Biase sconvolgono Tommaso Zorzi: Telefoni condivisi, la nostra prima volta? Con la spara coriandoli accanto al letto; Obbligo o Verità, mistero Rocco Siffredi: c'è ma non c'è. Alessia Marcuzzi risponde alla domanda su Stefano De Martino; Obbligo o verità, anticipazioni del 28 aprile: gli ospiti dell’ultima puntata; Obbligo o Verità stasera in tv lunedì 28 aprile su Rai 2: ospiti e anticipazioni del programma di Alessia Marcuzzi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia