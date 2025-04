Nuovo taglio dei tassi Bce in arrivo nonostante la minaccia degli Usa

taglio dei tassi, senza lasciarsi trascinare dal tira e molla sui dazi di Donald Trump. Dopo l’ennesima riduzione di 25 punti base, la settima da giugno 2024, si attende dalla prossima riunione del Consiglio direttivo un altro abbassamento dei tassi di interesse.La stella polare di Francoforte rimane comunque l’inflazione, ma l’incertezza sull’economia mondiale provocata dalle mosse del presidente Usa non permette di prevedere rotte sicure.Le intenzioni della Bce“Non ci impegniamo preventivamente su un particolare percorso dei tassi. In particolare, quando l’entità e la distribuzione degli shock sono altamente incerte, non possiamo garantire la certezza impegnandoci su un percorso specifico per i tassi”, ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde, parlando ai ministri delle finanze e agli altri banchieri centrali intervenuti a Washington al 51esimo meeting dell’International Monetary and Financial Committee. Quifinanza.it - Nuovo taglio dei tassi Bce in arrivo nonostante la minaccia degli Usa Leggi su Quifinanza.it La Banca centrale europea sembrerebbe voler tirare dritto con la sua politica monetaria con un ulterioredei, senza lasciarsi trascinare dal tira e molla sui dazi di Donald Trump. Dopo l’ennesima riduzione di 25 punti base, la settima da giugno 2024, si attende dalla prossima riunione del Consiglio direttivo un altro abbassamento deidi interesse.La stella polare di Francoforte rimane comunque l’inflazione, ma l’incertezza sull’economia mondiale provocata dalle mosse del presidente Usa non permette di prevedere rotte sicure.Le intenzioni della Bce“Non ci impegniamo preventivamente su un particolare percorso dei. In particolare, quando l’entità e la distribuzioneshock sono altamente incerte, non possiamo garantire la certezza impegnandoci su un percorso specifico per i”, ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde, parlando ai ministri delle finanze e agli altri banchieri centrali intervenuti a Washington al 51esimo meeting dell’International Monetary and Financial Committee.

