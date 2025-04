Nuovo Papa come funziona il Conclave | niente cellulari né tv clausura assoluta per i cardinali

niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in Conclave per eleggere il Nuovo Papa (133 su 135 con diritto di voto, anche se resta da sciogliere il nodo Becciu) c'è la clausura assoluta, altrimenti – come dice la . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per iche entreranno inper eleggere il(133 su 135 con diritto di voto, anche se resta da sciogliere il nodo Becciu) c'è la, altrimenti –dice la .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Come funziona il conclave e come si elegge il nuovo papa - Come funziona il conclave e come si elegge il nuovo papa? La formula adottata dalla chiesa cattolica ormai da secoli ha conosciuto anche recentemente delle modifiche. Ma il sistema permette di avere un nuovo pontefice nel giro di qualche seduta. "Morto un papa se ne fa un altro", recita la... 🔗today.it

Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio. Come funziona l'elezione del nuovo Papa - Lo hanno deciso le congregazioni dei cardinali al termine della riunione di oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica 🔗xml2.corriere.it

Dopo la scomparsa di Francesco, l’elezione del nuovo Papa: come funziona il Conclave? - Jorge Mario Bergoglio si è spento ad 88 anni. I funerali sono previsti per sabato 26 aprile. Il Conclave si svolgerà, con molta probabilità, fra il 5 e il 10 maggio. Il 21 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno della dipartita di Papa Francesco. Il Pontefice si è spento ad 88 anni [...] 🔗mondouomo.it

Su questo argomento da altre fonti

Decisa la data del Conclave: «Il 7 maggio» inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona; Conclave per eleggere il nuovo Papa, tutto quello che i cardinali non possono fare: divieti e regole; Il conclave comincia il 7 maggio: come funziona l'elezione del nuovo papa; Roma verso il conclave: la data d’inizio, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuovo Papa, come funziona il Conclave: niente cellulari né tv, clausura assoluta per i cardinali - (Adnkronos) - Niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in Conclave per eleggere il nuovo Papa (1 ... 🔗msn.com

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it

Quando inizia il Conclave, c'è la data ufficiale: come funziona e l'elezione del nuovo Papa - Dall'"Extra omnes" all'"Habemus papam": tutto quello che c'è da sapere sulla procedura secolare per eleggere il pontefice e i nomi dei papabili successori ... 🔗tuttosport.com