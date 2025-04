Nuovo Papa a Rimini le suore organizzano una preghiera-sondaggio Adotta un cardinale

Rimini entra in conclave: il ‘sondaggio’ sul Papa dalle suore clarisse cappuccine - Rimini, 28 aprile 2025 – Quando verrà eletto il nuovo Papa? Oggi si riunirà la congregazione dei cardinali, in cui si deciderà la data dell’inizio del conclave: dovrebbe partire tra il 5 e il 10 maggio. Ma a Rimini il toto-Papa è già cominciato, grazie alle suore clarisse. Nella chiesa di San Bernardino e anche sul sito web delle religiose (sempre aggiornatissimo) è partita l’iniziativa Adotta un cardinale. 🔗ilrestodelcarlino.it

