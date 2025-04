Nuovo Galliera altro stop dal Consiglio di Stato

Consiglio di Stato ha bocciato l'operato della Soprintendenza, che, in modo totalmente adesivo al progetto del Nuovo Galliera, aveva emanato dei decreti di vincolo indiretto, che non ponevano alcuna tutela al complesso. Genovatoday.it - Nuovo Galliera, altro stop dal Consiglio di Stato Leggi su Genovatoday.it Per la seconda volta in meno di 4 anni (la prima fu il 17 giugno 2021) "ildiha bocciato l'operato della Soprintendenza, che, in modo totalmente adesivo al progetto del, aveva emanato dei decreti di vincolo indiretto, che non ponevano alcuna tutela al complesso.

Nuovo Galliera, altro stop dal Consiglio di Stato; Galliera, la maggioranza accusa: Sinistra spaccata. Opposizione: Sì a nuovo ospedale; Galliera, nuovo ricorso di Italia Nostra. L'ospedale risponde Cda straordinario; I sanitari del Galliera: Basta con i no, basta con i veti al nuovo ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuovo Galliera, il centrodestra stuzzica Salis: “Vuole il progetto come Italia Viva o è contraria come il M5s?” - Genova. “Neppure un giorno e i dieci punti della candidata sindaco diventano nove, il Movimento 5 Stelle ha già smentito Silvia Salis, sul Nuovo Galliera i pentastellati dicono no, oggi la ... 🔗genova24.it

Nuovo Galliera, Salis al centrodestra: “Ribadisco il mio sì, il M5s? Chiede solo di garantire il servizio” - Genova. Nella giornata di martedì il centrodestra ha scatenato tutte le sue forze, in termini di uffici stampa e social, per pungere la candidata del campo largo, Silvia Salis, su uno dei temi ... 🔗genova24.it

Nuovo Galliera, Bucci: “A giugno la gara”. In arrivo la proposta di WeBuild per l’ospedale di Erzelli - Potrà partire a giugno la gara per il nuovo ospedale Galliera. Lo annuncia il presidente ... fronte ai ricorsi di poche persone che tra l’altro non si capisce perché li vogliono fare”. 🔗msn.com