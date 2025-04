Nuovo allenatore Roma pressing per portare Fabregas in Capitale Ecco l’indiscrezione dopo gli ultimi contatti

Nuovo allenatore Roma, occhi puntati su Fabregas per sostituire Claudio Ranieri. Ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il Nuovo allenatore della Roma: si è parlato molto di tantissimi tecnici, ma il nome che si sta avvicinando è uno Nuovo. Infatti ci sono stati . Calcionews24.com - Nuovo allenatore Roma, pressing per portare Fabregas in Capitale. Ecco l’indiscrezione dopo gli ultimi contatti Leggi su Calcionews24.com , occhi puntati super sostituire Claudio Ranieri.le ultime novità Secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sono delle novità importanti per quanto concerne ildella: si è parlato molto di tantissimi tecnici, ma il nome che si sta avvicinando è uno. Infatti ci sono stati .

