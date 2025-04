Nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’ ora coi tempi d' attesa anche dei Cau

Nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna.L'Ausl Romagna. Cesenatoday.it - Nuova versione dell’app ‘Pronto Soccorso Romagna’, ora coi tempi d'attesa anche dei Cau Leggi su Cesenatoday.it È stata rilasciata su Appstore (per dispositivi Apple) e su Playstore (per dispositivi Android) lache ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minutila presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna.L'Ausl Romagna.

Nuova versione App ‘Pronto Soccorso Romagna’: ora anche col numero di pazienti presenti ai CAU - È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ... 🔗ravennawebtv.it

