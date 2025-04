Nuova sezione Anpi a Castiglion Fiorentino

Castiglion Fiorentino, si è svolta una giornata particolarmente sentita di commemorazioni e iniziative promossa dal Comitato 80°, nato per celebrare l'ottantesimo anniversario della Liberazione (1945-2025).La data scelta, leggermente posticipata rispetto al tradizionale 25. Arezzonotizie.it - Nuova sezione Anpi a Castiglion Fiorentino Leggi su Arezzonotizie.it Domenica 27 aprile, a, si è svolta una giornata particolarmente sentita di commemorazioni e iniziative promossa dal Comitato 80°, nato per celebrare l'ottantesimo anniversario della Liberazione (1945-2025).La data scelta, leggermente posticipata rispetto al tradizionale 25.

Cosa riportano altre fonti

La sezione Anpi e Il Circolo Pd di Castiglion Fibocchi disertano la cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Amministrazione Comunale - ARezzo, 27 aprile 2025 – La sezione ANPI e Il Circolo PD di Castiglion Fibocchi disertano la cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Amministrazione Comunale. Il sindaco Marco Ermini non ci sta agli attacchi ricevuti dal circolo PD di Castiglion Fibocchi e condanna la decisione presa dalla sezione ANPI Castiglion Fibocchi e dal Circolo PD del paese di non partecipare alle cerimonie organizzate per 80° anniversario della liberazione organizzando una cerimonia privata a latere ! E’ vergognoso - spiega il Sindaco - strumentalizzare una data così importante come quella del 25 Aprile per ... 🔗lanazione.it

Unione Industriali Napoli, Giacomini (Innovaway) eletto vicepresidente Sezione Ict: Pronto a supportare le imprese del territorio nella nuova sfida dell’IA - Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale, è stato eletto vicepresidente della Sezione Ict dell’Unione Industriali Napoli per il biennio 2025-2027. A comporre il team, sotto la presidenza di Francesco D’Angelo ed insieme ai vicepresidenti Giacomini e Massimo Zaffiro, saranno i consiglieri Umberto Caccioppoli, Umberto Daniele, Marco De Angelis, Valentina De Ponte, Giuseppe Lieto, Mariano Maraniello, Sergio Nicodemo, Antonio Palumbo, Alessandro Pane, ... 🔗ildenaro.it

Il Google Store lancia una nuova sezione: ecco a cosa serve - Nelle scorse ore nel Google Store è stata abilitata per i primi utenti una nuova sezione. Scopriamo insieme a cosa serve L'articolo Il Google Store lancia una nuova sezione: ecco a cosa serve proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Cosa riportano altre fonti

Nuova sezione Anpi a Castiglion Fiorentino; Castiglioni, ZTL estiva per favorire la pedonalizzazione; 25 aprile, ANPI e Pd disertano evento ufficiale; 25 Aprile, il caso Castiglion Fibocchi. Pd risponde al sindaco: No a celebrazioni in cui parla solo il primo cittadino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il 25 aprile "divisivo" di Castiglion Fibocchi: "Pd e Anpi hanno disertato le celebrazioni del Comune" - Lo sfogo del sindaco Ermini che lancia accuse: "Non hanno partecipato alla cerimonia dell'amministrazione, ma ne hanno organizzata una a latere" ... 🔗arezzonotizie.it

La sezione Anpi e Il Circolo Pd di Castiglion Fibocchi disertano la cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Amministrazione Comunale - Il sindaco Marco Ermini non ci sta agli attacchi ricevuti dal circolo PD di Castiglion Fibocchi e condanna la decisione ... 🔗lanazione.it

Liberazione: nasce il Comitato 80 e apre la nuova sede dell'Anpi - In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d'Italia (1945–2025), a Castiglion Fiorentino è nato il Comitato 80° "con l’obiettivo di celebrare una ricorrenza che ha segnato profondame ... 🔗arezzonotizie.it