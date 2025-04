Nuoto di fondo l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri

Nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di Ibiza (Spagna). Sulla celebre Isla Blanca, la Nazionale italiana ha fatto vedere di esserci, soprattutto per lo straordinario risultato nella gara maschile.Un podio tutto tricolore in cui Andrea Filadelli ha preceduto Dario Verani e Giuseppe Ilario. Bravissimi gli azzurri a leggere la situazione di una gara in cui Gregorio Paltrinieri ha cercato di fare la differenza nell’ultimo giro, senza riuscirvi, prendendo tanti colpi in acqua e chiudendo in quindicesima posizione.Resta la solidissima prova di squadra, visti anche i piazzamenti di Marcello Guidi (6°) e di Vincenzo Caso (10°). Oasport.it - Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri Leggi su Oasport.it La seconda tappa della Coppa del Mondo didiè già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di(Spagna). Sulla celebre Isla Blanca, la Nazionale italiana ha fatto vedere di esserci, soprattutto per lo straordinario risultato nella gara maschile.Un podio tutto tricolore in cui Andrea Filadelli ha preceduto Dario Verani e Giuseppe Ilario. Bravissimi gli azzurri a leggere la situazione di una gara in cui Gregorioha cercato di fare la differenza nell’ultimo giro, senza riuscirvi, prendendo tanti colpi in acqua e chiudendo in quindicesima posizione.Resta la solidissima prova di squadra, visti anche i piazzamenti di Marcello Guidi (6°) e di Vincenzo Caso (10°).

Su questo argomento da altre fonti

Nuoto di fondo, Italia terza nella staffetta mista a Soma Bay. Germania vittoriosa - Andato in archivio il primo appuntamento della Coppa del Mondo del nuoto di fondo a Soma Bay, in Egitto. Nello splendido scenario del Mar Rosso, ultimo giorno di gare e protagoniste le staffette miste. Prova a squadre con due uomini e due donne coinvolti per ciascuna compagine, affrontando la distanza di 1500 metri in acqua con ciascun atleta. Gli azzurri hanno concluso in terza posizione col crono di 1:11:16. 🔗oasport.it

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri torna in gara. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo - La Coppa del Mondo di sci di fondo si aprirà il 21-22 febbraio a Soma Bay (Egitto). La prima tappa andrà dunque in scena nelle acque del Mar Rosso, con la presenza di oltre 120 atleti in rappresentanza di 28 Nazioni: venerdì si disputeranno le 10 km, mentre sabato ci sarà spazio per la staffetta mista. Tra i big internazionali saranno presenti gli argenti delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero il tedesco Oliver Klemet e l’australiana Moesha Johnson, ma anche i detentori del trofeo (il francese Marc Antoine Olivier e la brasiliana Ana Marcela Cunha). 🔗oasport.it

Nuoto di Fondo, l’Italia in collegiale a Piombino: obiettivo i prossimi impegni internazionali - Si svolgerà un collegiale di allenamenti in vista dei prossimi impegni del 2025. L’Italia del Nuoto di Fondo prosegue il lavoro iniziato con le tappe di Coppa del Mondo, verso i Mondiali Estivi. Gli Azzurri si ritroveranno a Piombino dal 31 marzo al 10 aprile. Come riporta federnuoto.it – Con il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo lavoreranno il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Linda Caponi (CS Carabinieri), Iris Menchini (Genova Nuoto). 🔗ilfaroonline.it

Se ne parla anche su altri siti

Paolo Barelli sul Centro Federale di Napoli: Campionati Italiani lì? Assolutamente si!; Nuoto di fondo, Rachele Bruni torna a gareggiare; FIN e Società Italiana Balneari uniscono le forze per la sicurezza delle spiagge italiane; Genova 2024 Capitale Europea dello Sport: quattro grandi eventi per l'estate della Sportiva Sturla. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri - La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km ... 🔗oasport.it

Nuoto, l'Italia domina in Coppa del Mondo a Ibiza: Filadelli, Verani e Ilario sul podio. Ma Paltrinieri chiude lontano - Nuoto, dominio italiano nella prova di Coppa del Mondo a Ibiza, ma con Paltrinieri che nel finale prova a fare selezione e poi viene rimbalzato indietro ... 🔗sport.virgilio.it

Nuoto di fondo, l’Italia monopolizza il podio a Ibiza! Filadelli trionfa nella 10 km, Paltrinieri fuori dai 10 - Calato il sipario sul day-1 della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Ibiza (Spagna). Sulla celebre Isla Blanca la squadra italiana ha ... 🔗oasport.it