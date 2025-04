Oasport.it - Novità per il Giro d’Italia 2025: i big si sfideranno per gli abbuoni nel Red Bull KM

Il marchio Redentra sempre più nel mondo dello sport e, nel dettaglio, in quello del ciclismo. Dopo esser diventato sponsor di una squadra World Tour, ecco che la bevanda energetica diventa protagonista anche del.Nell’edizione della Corsa Rosa che scatterà il 9 maggio dall’Albania troveremo infatti una: spazio al RedKM. Un’opportunità per i big per sfidarsi non solo nella fase finale di gara, ma anche nel durante delle 19 tappe in linea (due le cronometro) per cercare qualche secondo fondamentale in chiave classifica generale.Ci saranno traguardi volanti in ogni frazione: i primi tre che transiteranno dal gate di uscita del chilometro otterranno, nell’ordine, da 6, 4 e 2 secondi.Posizione RedKM in ogni tappaT1 SAUK -48 km dall’arrivoT3 HIMARE -72T4 OSTUNI -105T5 BERNALDA -51T6 BRUSCIANO -52T7 TAGLIACOZZO CENTRO -13T8 CASTEL SANTA MARIA -20T9 COLLE PINZUTO -14T11 VILLA MINOZZO -24T12 BRESCELLO -33T13 ARCUGNANO -10T14 MANZANO -62T15 ENEGO -33T16 BRENTONICO -10T17 LE PRESE -25T18 SIRTORI -57T19 SAINT-VINCENT -37T20 BERGERIE LE CASETTE -32 (su sterrato a 4.