Novara Calcio Federico Boveri dopo la batosta di 6-0 subita a casa della Triestina. Novaratoday.it - Novara batosta a Trieste, il ds Boveri: "Abbiamo toccato il fondo, chiediamo scusa" Leggi su Novaratoday.it "Un risultato che non sta né in cielo né in terra. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma non è un risultato accettabile e fa male. Figuraccia indegna". Non le ha mandate a dire il direttore sportivo delCalcio Federicodopo ladi 6-0 subita a casa della Triestina.

Novara, ultimi lavori al ponte sul Terdoppio: corso Trieste chiuso per due settimane - Saranno 15 giorni lunghi per le automobilisti novaresi. Da venerdì 28 marzo infatti corso Trieste sarà chiuso per ultimare le lavorazioni sul ponte che attraversa il torrente Terdoppio. Il Comune aveva già annunciato tempo fa che sarebbero stati necessari tre o quattro giorni di chiusura per...

Operazione antidroga Novara, arrestato studente a Trieste per possesso di precursori - Proseguono le indagini della polizia di stato di Novara nell'ambito dell'attività contro la produzione di metanfetamina. Dopo l'arresto, nei giorni scorsi, di un giovane novarese per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno individuato quello che ritengono il presunto fornitore di precursori chimici usati per la fabbricazione di droghe sintetiche. Il 3 aprile, a Trieste, è stato così arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per il reato di possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di ...

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato - Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trieste, coordinati dalla locale Procura. L'anziana è stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola.

Novara, il Ds sull'esonero di Gattuso: "Vedute diverse. Ora è presto per un nuovo mister" - Una domenica movimentata in casa Novara perché il club, dopo la sconfitta contro l'Union Clodiense, penultima in classifica, ha optato per l'esonero di mister Giacomo Gattuso, rimpiazzato al ...