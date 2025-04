Note a Margine | Nicola Piovani al Teatro D’Annunzio

Note a Margine, il recital di Nicola Piovani.Un concerto che è anche racconto di una intera vita. Latinatoday.it - Note a Margine: Nicola Piovani al Teatro D’Annunzio Leggi su Latinatoday.it All’interno della X edizione di Lievito, la rassegna che bombarda la città di eventi promuovendo i talenti locali e personaggi e spettacoli che hanno riscosso successo in tutto il Paese, arriva, il recital di.Un concerto che è anche racconto di una intera vita.

Una musica da Oscar. Le ‘Note’ di Piovani - Il Lucca Classica Music Festival accoglie il maestro Nicola Piovani con il suo spettacolo “Note a margine”, un racconto musicale che attraversa oltre quarant’anni di carriera artistica. Lo spettacolo si terrà al Teatro del Giglio Puccini sabato 26 aprile alle 21.15. La serata si arricchirà con un momento speciale: Piovani riceverà infatti il Premio Lucca Classica. Pianista, direttore d’orchestra e compositore, ha collaborato con i più grandi registi italiani come Monicelli, Taviani, Loy, Tornatore e Fellini. 🔗lanazione.it

Premio Lucca Classica. Nicola Piovani: "È la città di Puccini. Ne sono orgoglioso" - LUCCA "Sono felicissimo di questo premio, per prima cosa perché ho un debole per i premi, fin da quando ero bambino, e poi perché è un riconoscimento che ricevo nella città di Puccini, autore che considero un riferimento sacrale per il mio lavoro". Con queste parole, sabato sera, sul palco del Teatro del Giglio Puccini, Nicola Piovani ha commentato il premio Lucca Classica 2025, che ha ricevuto per mano di Marco Cattani e Simone Soldati, rispettivamente presidente dell’Associazione Musicale Lucchese e direttore artistico del Lucca Classica Music Festival. 🔗lanazione.it

Colonne sonore:. Piovani dirige. Nicola Piovani - Sarà una serata da Oscar. Già perché per Nicola Piovani e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana si annuncia stasera al Teatro Rossini (ore 21), il tutto esaurito. La 65ª Stagione concertistica pesarese ospiterà il pianista e compositore romano nel concerto intitolato Piovani dirige Piovani. Alla guida della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’acclamato musicista, autore di oltre 200 colonne sonore, proporrà alcune suite di sue famosissime colonne sonore composte per pellicole di culto dello stesso Roberto Benigni, dei fratelli Taviani, di Fellini che lo hanno reso celebre in tutto il ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Lucca Classica. L'evento clou con Nicola Piovani

Premio Lucca Classica. Nicola Piovani: "È la città di Puccini. Ne sono orgoglioso" - Ha vinto "per la capacità di dare suono e anima al nostro tempo". Il direttore d'orchestra al Giglio si è raccontato tra musica e cinema. E ha insistito "sulla necessità di non appiattire lo sguardo s ... 🔗msn.com

Una musica da Oscar. Le ‘Note’ di Piovani - Sabato 26 aprile il maestro sarà sul palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. In programma oltre quaranta anni di carriera tra memorie e aneddoti. 🔗lanazione.it