“Non solo Gaza | in Cisgiordania Israele cerca di distruggere il popolo palestinese con l’apartheid”

Israele in Cisgiordania. Una situazione "che volge verso la distruzione di un popolo, nonostante si sia lontani da Gaza". E anzi sembra che "con le attenzioni rivolte a Gaza, Israele stia facendo in Cisgiordania ciò che non si era mai sognato di fare". Leggi su Fanpage.it Il racconto di Franco Mari, parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra che in questi giorni si trova con la delegazione di Avs in visita ai territori occupati dain. Una situazione "che volge verso la distruzione di un, nonostante si sia lontani da". E anzi sembra che "con le attenzioni rivolte astia facendo inciò che non si era mai sognato di fare".

Approfondimenti da altre fonti

La denuncia di Oxfam: “Cisgiordania come Gaza, in atto il più grande sfollamento forzato dal ’67. Israele impedisce lavoro umanitario” - Un’ondata di violenza senza precedenti messa in atto dall’esercito israeliano e dai coloni in Cisgiordania, sta causando il più grande sfollamento forzato dall’inizio dell’occupazione del 1967. Come già accaduto a Gaza, anche qui le persone sono costrette ad andarsene, sono più di 40 mila, dall’inizio del cessate il fuoco, il numero più alto degli ultimi 58 anni. È l’allarme lanciato oggi da Oxfam, in seguito all’offensiva militare israeliana, che ha causato grande distruzione soprattutto nel nord della Cisgiordania. 🔗ilfattoquotidiano.it

'Fermate Israele. A Gaza e in Cisgiordania muore l’umanità', manifestazione a De Ferrari - Mercoledì 2 aprile alle ore 18 in piazza De Ferrari lato Palazzo Ducale, in occasione della 1192esima ora in silenzio per la pace di Genova, le associazioni de La Via Maestra, insieme per la Costituzione organizzano un presidio dal titolo 'Fermate Israele. A Gaza e in Cisgiordania muore... 🔗genovatoday.it

"Cisgiordania come Gaza", l'allarme di Oxfam: "In atto il più grande sfollamento dal 1967, violenze di Israele senza precedenti" - "Siamo di fronte a un’escalation senza precedenti che il Governo israeliano sta portando avanti nella più totale impunità, sostenendo gli attacchi illegali dei coloni" “Un’ondata di violenza senza precedenti messa in atto dall’esercito israeliano e dai coloni in Cisgiordania, sta causando il 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Guerra Medio Oriente, Israele respinge la proposta di Hamas per 5 anni di tregua. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medio Oriente, Israele respinge la proposta di Hamas per 5 anni di tregua. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Israele ha già iniziato a occupare la Cisgiordania - L'annessione è già in atto. Quando verrà dichiarata ufficialmente, sarà già troppo tardi per fermarla: il processo sarà già stato completato. 🔗globalist.it

La strada dell’apartheid progettata da Israele per i palestinesi in Cisgiordania - Al mattino il checkpoint di al-Za’im, per chi proviene dalla Cisgiordania occupata da Israele in direzione di Gerusalemme est, è quasi sempre congestionato. Ma presto, grazie a un nuovo sistema ... 🔗tpi.it