Non solo cum clave | Sistina come un bunker jammer e finestre blindate

solo fughe di notizie e pressioni politiche. A gettare un'ombra di timori e preoccupazioni sulla sicurezza del Conclave ci sono anche cyber attacchi e relativi hacker. Alla vigilia dell'elezione del nuovo Papa, la Santa Sede è in fermento. Nel cuore più protetto del mondo, infatti, esistono varchi accessibili alla minaccia cibernetica che mettono a rischio un evento di interesse globale. Oltre allo Spirito Santo, dunque, un esercito silenzioso di tecnici e cyber esperti veglierà sul Conclave. Atteso dal 5 maggio in poi, per le votazioni che eleggeranno il nuovo Pontefice la Santa Sede ha alzato un muro digitale attorno alla Cappella Sistina. I segnali saranno annullati da jammer, le finestre oscurate con pellicole anti-droni e anti-laser spia e ogni forma di comunicazione bloccata. Niente telefoni, niente rete. Iltempo.it - Non solo "cum clave": Sistina come un bunker, jammer e finestre blindate Leggi su Iltempo.it Nonfughe di notizie e pressioni politiche. A gettare un'ombra di timori e preoccupazioni sulla sicurezza del Conci sono anche cyber attacchi e relativi hacker. Alla vigilia dell'elezione del nuovo Papa, la Santa Sede è in fermento. Nel cuore più protetto del mondo, infatti, esistono varchi accessibili alla minaccia cibernetica che mettono a rischio un evento di interesse globale. Oltre allo Spirito Santo, dunque, un esercito silenzioso di tecnici e cyber esperti veglierà sul Con. Atteso dal 5 maggio in poi, per le votazioni che eleggeranno il nuovo Pontefice la Santa Sede ha alzato un muro digitale attorno alla Cappella. I segnali saranno annullati da, leoscurate con pellicole anti-droni e anti-laser spia e ogni forma di comunicazione bloccata. Niente telefoni, niente rete.

Se ne parla anche su altri siti

Conclave, che cos'è, l'etimologia dal latino "cum clave", l'origine a Viterbo nel 1270 quando i Cardinali vennero chiusi a chiave: la storia dell'assemblea che eleggerà il nuovo Papa - Conclave deriva dal latino "cum clave", letteralmente "con chiave". L'espressione fa riferimento ad un episodio specifico avvenuto nel 1270 a Viterbo. Dopo la morte di Papa Francesco i cardinali, riuniti in conclave, dovranno eleggere il suo successore. Ma perché il conclave si chiama così? E 🔗ilgiornaleditalia.it

Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti protagonisti di Tootsie al Sistina - Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti protagonisti di Tootsie al Teatro Sistina di Roma: tratto dal celebre film del 1982 con Dustin Hoffman, il musical è firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo Cresce l’attesa per il debutto a Roma del Musical Tootsie firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo che, forte del grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour iniziato lo scorso novembre, vedrà la prestigiosa presenza di Robert Horn, autore del libretto e vincitore del Tony Award per questo titolo, e di David Yazbek, autore della colonna sonora e dei testi di ... 🔗.com

Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” - Scandalo nel golf, Ballester fa pipì agli Augusta Masters. Il Telegraph: “Come sporcare la Cappella Sistina” José Luis Ballester ha fatto una cosa scandalosa. Ha ammesso di aver fatto pipì nel Rae’s Creek, tra un colpo degli Augusta Masters, una specie di Wimbledon del golf. Lo spagnolo stava giocando a fianco del numero 1 al mondo Scottie Scheffler e non ce l’ha fatta più: Mentre si dirigeva verso la tredicesima buca… “mi ero completamente dimenticato che avevamo quei bagni a sinistra del teebox. 🔗ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Il Conclave: come funziona, quali sono le tappe, chi vi partecipa; La tecnologia utilizzata al Conclave per evitare le fughe di notizie dalla Cappella Sistina; Il prof. Incampo: “Il Conclave resta un momento di silenzio, profondità e mistero. Un evento che, pur nella sua segretezza, sa ancora parlare al mondo”; Conclave, le regole: finestre chiuse e divieto di usare il telefono. E chi parla è scomunicato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spie e bugie del conclave cum password - Nella prima elezione pontificia della Storia in cui la Sistina non sarà chiusa solo cum clave, come da tradizione che ha poi assegnato ... 🔗iltempo.it

Stanze bonificate, giuramenti e fronde. La Sistina prepara la maratona papale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Cos’è il Conclave, come funziona l’elezione del nuovo Papa e quanto dura: cardinali elettori e voti - La fumata nera indica che non è stato ancora eletto un nuovo Papa, mentre la fumata bianca annuncia l'avvenuta elezione. Se dopo 33 scrutini non si raggiunge l'elezione, si procede a un ballottaggio ... 🔗fanpage.it