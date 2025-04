Non si può morire così uccisi come animali Strage Monreale il dolore dei parenti

Monreale, dove una banale discussione si è trasformata in una Strage con tre morti. I genitori di Salvatore Turdo e Andrea Miceli, due dei tre giovani uccisi a colpi di pistola nella Strage di Monreale, chiedono giustizia. Anzi, “giustizia vera”.A poche ore dalla tragica sparatoria in Sicilia, le forze dell’ordine hanno fermato un 19enne per Strage: l’accusa nei suoi confronti è di essere stato uno dei ragazzi che ha premuto il grilletto sparando 20 colpi su una folla di cento persone. Abita nel rione Zen di Palermo e ora si cercano anche altre quattro persone.“Era un ragazzo solare, amato da tutti, responsabile e la sua grande passione era il calcio. O fanno giustizia o me la faccio io” ha detto Giacomo Miceli, il padre di Andrea. Thesocialpost.it - “Non si può morire così, uccisi come animali”. Strage Monreale, il dolore dei parenti Leggi su Thesocialpost.it Una tragedia che ha scioccato l’Italia, quella andata in scena a, dove una banale discussione si è trasformata in unacon tre morti. I genitori di Salvatore Turdo e Andrea Miceli, due dei tre giovania colpi di pistola nelladi, chiedono giustizia. Anzi, “giustizia vera”.A poche ore dalla tragica sparatoria in Sicilia, le forze dell’ordine hanno fermato un 19enne per: l’accusa nei suoi confronti è di essere stato uno dei ragazzi che ha premuto il grilletto sparando 20 colpi su una folla di cento persone. Abita nel rione Zen di Palermo e ora si cercano anche altre quattro persone.“Era un ragazzo solare, amato da tutti, responsabile e la sua grande passione era il calcio. O fanno giustizia o me la faccio io” ha detto Giacomo Miceli, il padre di Andrea.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dichiarata ufficialmente la morte del figlio 14enne dello chef Minguzzi: “Non si può morire così” - Rimini, 9 febbraio 2025 – Ucciso per un banale scambio di battute tra i banchi del mercato di Kadikoy, a Istanbul, dove si era recato con gli amici per comprare una felpa e delle attrezzature da skateboard. Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni, è morto così, dopo oltre due settimane di agonia, pugnalato cinque volte ai reni e ai polmoni, vicinissimo al cuore. Questa mattina i medici hanno messo una pietra tombola sulle ultime speranze, rendendo incontrovertibile quello che già si sapeva da venerdì, quando era stata dichiarata la morte cerebrale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Batterie al litio in un cassonetto, compattatore rischia di incendiarsi al Villaggio: "Così si può morire" - "Ancora una volta siamo riusciti a evitare il peggio grazie alla prontezza di riflessi dei dipendenti Rap, ma non si può giocare così con la vita delle persone". È duro il commento del presidente della Rap, Giuseppe Todaro, davanti all’ennesimo episodio che ha coinvolto operai e mezzi aziendali... 🔗palermotoday.it

Zambrotta svela su Tudor: «All’epoca non immaginavamo potesse allenare. Corsa Champions? Mi sbilancio e dico che può finire così» - di Redazione JuventusNews24Zambrotta svela su Tudor: le sue dichiarazioni sul nuovo allenatore della Juventus e sulla corsa alla prossima Champions League dei bianconeri Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, nella settimana che porterà alla sfida contro il Lecce. TUDOR – «Igor era uno di quelli che all’epoca si faticava a immaginare con un futuro in panchina. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monreale, sgomento tra gli amici dei tre ragazzi uccisi: Non si può morire così; Picchiato in strada e ucciso: sindaco, non si può morire così; GOLIA: Si può morire così? - Le Iene Video; Dichiarata ufficialmente la morte del figlio 14enne dello chef Minguzzi: “Non si può morire così”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia