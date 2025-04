Non si ferma l' odio social verso Liliana Segre | Ecco la nazista

AGI - Non si ferma l' odio social verso Liliana Segre. I commenti d'odio si sono scatenati alla notizia che avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile a Pesaro, dove la senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio nazista è cittadina onoraria. Centinaia di post, insulti, commenti antisemiti hanno popolato la pagina della senatrice. "nazista, l'Italia non ti vuole", "Una mantenuta da chi lavora, una parassita" sono solo alcune delle offese comparse sui social. Non è la prima volta. Recentemente per l'uscita del documentario "Liliana" il figlio aveva annunciato che la donna, oggi 94enne, stanca di questo rigurgito di antisemitismo avrebbe ridotto gli impegni, ma che comunque non si sottrarrà dall'impegno della testimonianza degli orrori del nazismo. L'avvocato Luciano Belli Paci, figlio della Segre, avvisa "studieremo anche questa volta tutti i post che circolano in rete per valutare nuove denunce per diffamazione e odio razziale".

